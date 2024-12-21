В 16:00 21.12.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «Авангард» — «Лада» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лада» — «Авангард». Коэффициент ставки — 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Авангард»).

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