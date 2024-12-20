начнут матч в 19:00 в КХЛ, 20.12.2024.

Последний матч: «Автомобилист» — «Локомотив» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Локомотив» — «Автомобилист». Коэффициент ставки — 2.13 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:5 (победит «Автомобилист»).

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