НХЛ не собирается проводить матчи с клубами КХЛ

Эмблема КХЛ Фото: globallookpress.com
«Я не вижу никакой возможности проведения в обозримом будущем матча между клубом НХЛ или командой, в которой есть игроки НХЛ, и клубом КХЛ или любой российской национальной командой.
Предложение о проведении такого матча сейчас не будет одобрено лигой. Очевидно, что события мирового масштаба — например, разрешение российско-украинского конфликта — в будущем могут привести к иному ответу», — цитирует Дэйли «РИА Новости Спорт».
Несколько дней назад с инициативой проведения игр выступили президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и первый вице-президент организации Роман Ротенберг.