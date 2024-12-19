НХЛ не собирается проводить матчи с клубами КХЛ

Заместитель комиссионера НХЛсобщил, что в ближайшее время клубы североамериканской лиги не будут играть матчи с командами КХЛ.

«Я не вижу никакой возможности проведения в обозримом будущем матча между клубом НХЛ или командой, в которой есть игроки НХЛ, и клубом КХЛ или любой российской национальной командой.

Предложение о проведении такого матча сейчас не будет одобрено лигой. Очевидно, что события мирового масштаба — например, разрешение российско-украинского конфликта — в будущем могут привести к иному ответу», — цитирует Дэйли «РИА Новости Спорт».

Несколько дней назад с инициативой проведения игр выступили президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и первый вице-президент организации Роман Ротенберг.