ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эндрик«Реал» стал ловушкой для Эндрика: карьеру талантливого бразильца спасет только переход в другой клуб
    Все новости спорта

    ЦСКА — Спартак: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.12.2024 в 19:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ ЦСКА — Спартак

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 19.12.2024 начнётся онлайн-трансляция матча ЦСКА — Спартак в регулярном сезоне КХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «ЦСКА» — «Спартак» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА» — «Спартак» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «ЦСКА»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Спартак.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зацепится ли АПОЭЛ за 1/8 финала Лиги конференций?
  • АПОЭЛ — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сумеют ли манкунианцы переиграть «шпор»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Победа в столичном дерби достанется «армейцам»?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Филадельфия — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие