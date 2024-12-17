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    Витязь — Торпедо: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.12.2024 в 19:00 начнется матч в КХЛ Витязь — Торпедо

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Витязь и Торпедо начнут матч в 19:00 в КХЛ, 17.12.2024.

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    Последний матч: «Торпедо» — «Витязь» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Витязь» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 1.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Витязь — Торпедо.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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