В 19:30 03.12.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Металлург Мг» — «Торпедо» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо» — «Металлург Мг». Коэффициент ставки — 2.09 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Торпедо»).

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