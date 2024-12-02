В 19:30 02.12.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «Витязь» — «Нефтехимик» 2:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Витязь» — «Нефтехимик». Коэффициент ставки — 3.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Витязь»).

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