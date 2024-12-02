начнут матч в 12:30 в регулярном сезоне КХЛ, 02.12.2024.

Последний матч: «Локомотив» — «Адмирал» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Адмирал» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 1.98 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Локомотив»).

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