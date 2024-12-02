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    Адмирал — Локомотив: смотреть онлайн в прямом эфире

    02.12.2024 в 12:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Адмирал — Локомотив

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Адмирал и Локомотив начнут матч в 12:30 в регулярном сезоне КХЛ, 02.12.2024.

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    Последний матч: «Локомотив» — «Адмирал» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Адмирал» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 1.98.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Локомотив»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Адмирал — Локомотив.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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