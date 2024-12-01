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    Авангард — Северсталь: смотреть онлайн в прямом эфире

    01.12.2024 в 14:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Авангард — Северсталь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Авангард и Северсталь начнут матч в 14:00 в регулярном сезоне КХЛ, 01.12.2024.

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    Последний матч: «Северсталь» — «Авангард» 2:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Авангард» — «Северсталь». Коэффициент ставки — 1.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Авангард»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Авангард — Северсталь.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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