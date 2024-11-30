Последний матч: «Трактор» — «Автомобилист» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Автомобилист» — «Трактор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.35.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Трактор»).
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