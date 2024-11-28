начнут матч в 17:00 в КХЛ, 28.11.2024.

Последний матч: «Витязь» — «Салават Юлаев» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Витязь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Салават Юлаев»).

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