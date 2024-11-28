начнут матч в 19:30 в регулярном сезоне КХЛ, 28.11.2024.

Последний матч: «Трактор» — «Локомотив» 3:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Локомотив» — «Трактор». Коэффициент ставки — 3.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Локомотив»).

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