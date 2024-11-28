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    Локомотив — Трактор: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.11.2024 в 19:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Локомотив — Трактор

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Локомотив и Трактор начнут матч в 19:30 в регулярном сезоне КХЛ, 28.11.2024.

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    Последний матч: «Трактор» — «Локомотив» 3:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Локомотив» — «Трактор». Коэффициент ставки — 3.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Локомотив»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив — Трактор.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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