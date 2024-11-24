1-й таймКрылья Советов — АхматОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бенхамин Гарре«Крылья Советов» — «Ахмат». Онлайн
  • 14:04
    • «Астон Вилла» может арендовать нападающего «Манчестер Юнайтед»
  • 13:37
    • Дзюба: Не думал, что мое интервью вызовет такой резонанс
  • 13:29
    • Стало известно, кто возглавит «Реал» в случае увольнения Анчелотти до конца сезона
  • 12:30
    • «Адмирал» одолел «Амур», проигрывая со счетом 0:2
  • 01:01
    • «Расинг» выиграл Copa Sudamericana, победив «Крузейро»
    Все новости спорта

    Металлург Мг — Сибирь: смотреть онлайн в прямом эфире

    24.11.2024 в 14:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Металлург Мг — Сибирь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Металлург Мг и Сибирь начнут матч в 14:30 в регулярном сезоне КХЛ, 24.11.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Сибирь» — «Металлург Мг» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Металлург Мг» — «Сибирь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 7.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Металлург Мг»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Металлург Мг — Сибирь.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Леганес» доставить проблемы «сливочным»?
  • «Леганес» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Динамо» окажется сильнее «Факела»?
  • «Факел» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» продлить победную серию?
  • «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.60
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Факел — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ипсвич — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Стоянович — Карле
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Арсенал
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие