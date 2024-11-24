1-й таймФакел — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Константин Тюкавин«Факел» — «Динамо». Онлайн
  • 16:37
    • «Металлург» выиграл у «Сибири»
  • 15:53
    • «Крылья Советов» выиграли у «Ахмата» и прервали серию из семи матчей без побед
  • 15:12
    • Флорентино Перес обвинил УЕФА и ФИФА в травмах игроков «Реала»
  • 14:46
    • Президент «Реала»: Суперлига положит конец десятилетиям монополии УЕФА
  • 14:40
    • Президент «Реала» раскритиковал новый формат Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Динамо Минск — Автомобилист: смотреть онлайн в прямом эфире

    24.11.2024 в 17:10 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Динамо Минск — Автомобилист

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 17:10 24.11.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Динамо Минск — Автомобилист в регулярном сезоне КХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Динамо Минск» — «Автомобилист» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо Минск» — «Автомобилист» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Динамо Минск»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Динамо Минск — Автомобилист.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Леганес» доставить проблемы «сливочным»?
  • «Леганес» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Динамо» окажется сильнее «Факела»?
  • «Факел» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» продлить победную серию?
  • «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.60
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Факел — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ипсвич — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тюмень — Краснодар
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Сакраменто — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие