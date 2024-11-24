Последний матч: «Амур» — «Адмирал» 0:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Адмирал» — «Амур». Коэффициент ставки — 7.
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