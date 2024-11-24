В 10:00 24.11.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Амур» — «Адмирал» 0:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Адмирал» — «Амур». Коэффициент ставки — 7.

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