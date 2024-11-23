начнут матч в 14:00 в КХЛ, 23.11.2024.

Последний матч: «Куньлунь Ред Стар» — «Трактор» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Трактор» — «Куньлунь Ред Стар». Коэффициент ставки — 2.33 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Трактор»).

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