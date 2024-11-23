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    Нефтехимик — Салават Юлаев: смотреть онлайн в прямом эфире

    23.11.2024 в 17:00 начнется матч в КХЛ Нефтехимик — Салават Юлаев

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 17:00 23.11.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Нефтехимик — Салават Юлаев в КХЛ.

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    Последний матч: «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Салават Юлаев»).

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