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    Сочи — Сибирь: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.11.2024 в 19:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Сочи — Сибирь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Сочи и Сибирь начнут матч в 19:30 в регулярном сезоне КХЛ, 22.11.2024.

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    Последний матч: «Сибирь» — «Сочи» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сочи» — «Сибирь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сочи»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сочи — Сибирь.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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