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    Барыс — Амур: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.11.2024 в 17:00 начнется матч в КХЛ Барыс — Амур

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Барыс и Амур начнут матч в 17:00 в КХЛ, 22.11.2024.

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    Последний матч: «Барыс» — «Амур» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барыс» — «Амур» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.65.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Амур»).

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