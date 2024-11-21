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    Лада — Салават Юлаев: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.11.2024 в 18:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Лада — Салават Юлаев

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 18:00 21.11.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Лада — Салават Юлаев в регулярном сезоне КХЛ.

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    Последний матч: «Салават Юлаев» — «Лада» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лада» — «Салават Юлаев» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Салават Юлаев»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лада — Салават Юлаев.

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