В 18:00 21.11.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Салават Юлаев» — «Лада» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лада» — «Салават Юлаев» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Салават Юлаев»).

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