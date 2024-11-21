начнут матч в 17:00 в КХЛ, 21.11.2024.

Последний матч: «Куньлунь Ред Стар» — «Автомобилист» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Автомобилист» — «Куньлунь Ред Стар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Автомобилист»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Автомобилист — Куньлунь Ред Стар.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100€ Новым игрокам