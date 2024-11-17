начнут матч в 17:00 в КХЛ, 17.11.2024.

Последний матч: «Барыс» — «Сочи» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сочи» — «Барыс». Коэффициент ставки — 2.12 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Сочи»).

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