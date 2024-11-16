начнут матч в 17:00 в регулярном сезоне КХЛ, 16.11.2024.

Последний матч: «Локомотив» — «Торпедо» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 2.18 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Локомотив»).

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