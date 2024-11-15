ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эндж ПостекоглуAngeOut. «Тоттенхэм» не спасет даже увольнение Постекоглу
    Все новости спорта

    Салават Юлаев — Барыс: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.11.2024 в 17:00 начнется матч в КХЛ Салават Юлаев — Барыс

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Салават Юлаев и Барыс начнут матч в 17:00 в КХЛ, 15.11.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Барыс» — «Салават Юлаев» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Барыс». Коэффициент ставки — 1.82.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Барыс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Салават Юлаев — Барыс.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испанцы подтвердят статус фаворита
  • Дания — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Команда Карпина не заметит Бруней
  • Россия — Бруней. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Команды порадуют голами
  • Португалия — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.08
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Дания — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Россия — Бруней
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Португалия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Швейцария — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шотландия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.57
  • Прогноз на матч Пол — Тайсон
  • Бои
  • Завтра в 06:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Грузия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие