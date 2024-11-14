ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Филипп Соколинский«У молодых тренеров много свежих идей». Филипп Соколинский — о VR на тренировках и мечте о победе в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    ЦСКА — Локомотив: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.11.2024 в 19:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ ЦСКА — Локомотив

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    ЦСКА и Локомотив начнут матч в 19:30 в регулярном сезоне КХЛ, 14.11.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Локомотив» — «ЦСКА» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 3.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Локомотив»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Локомотив.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У Израиля нет ни единого шанса набрать очки в предстоящем матче
  • Франция — Израиль. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Медведев шокирует Синнера?
  • Синнер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Матч жизни для Бельгии. Смогут ли хозяева одержать важнейшую победу?
  • Бельгия — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Франция — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бельгия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Греция — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шотландия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Россия — Бруней
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Португалия — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие