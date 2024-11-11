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    Торпедо — Сочи: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.11.2024 в 19:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Торпедо — Сочи

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Торпедо и Сочи начнут матч в 19:00 в регулярном сезоне КХЛ, 11.11.2024.

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    Последний матч: «Сочи» — «Торпедо» 5:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Сочи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Торпедо — Сочи.

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