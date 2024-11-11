начнут матч в 19:00 в регулярном сезоне КХЛ, 11.11.2024.

Последний матч: «Сочи» — «Торпедо» 5:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Сочи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Торпедо — Сочи.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600€ Новым игрокам