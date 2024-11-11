начнут матч в 12:30 в регулярном сезоне КХЛ, 11.11.2024.

Последний матч: «Автомобилист» — «Адмирал» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Адмирал» — «Автомобилист». Коэффициент ставки — 2.33 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Автомобилист»).

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