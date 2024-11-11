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    Адмирал — Автомобилист: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.11.2024 в 12:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Адмирал — Автомобилист

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Адмирал и Автомобилист начнут матч в 12:30 в регулярном сезоне КХЛ, 11.11.2024.

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    Последний матч: «Автомобилист» — «Адмирал» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Адмирал» — «Автомобилист». Коэффициент ставки — 2.33.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Автомобилист»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Адмирал — Автомобилист.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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