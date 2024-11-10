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    ЦСКА — Лада: смотреть онлайн в прямом эфире

    10.11.2024 в 13:00 начнется матч в КХЛ ЦСКА — Лада

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 13:00 10.11.2024 начнётся онлайн-трансляция матча ЦСКА — Лада в КХЛ.

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    Последний матч: «ЦСКА» — «Лада» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА» — «Лада» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ЦСКА»).

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