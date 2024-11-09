начнут матч в 13:30 в КХЛ, 09.11.2024.

Последний матч: «Металлург Мг» — «Сибирь» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сибирь» — «Металлург Мг». Коэффициент ставки — 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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