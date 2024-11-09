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    Сибирь — Металлург Мг: смотреть онлайн в прямом эфире

    09.11.2024 в 13:30 начнется матч в КХЛ Сибирь — Металлург Мг

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Сибирь и Металлург Мг начнут матч в 13:30 в КХЛ, 09.11.2024.

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    Последний матч: «Металлург Мг» — «Сибирь» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сибирь» — «Металлург Мг». Коэффициент ставки — 2.15.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сибирь — Металлург Мг.

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