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    Амур — Авангард: смотреть онлайн в прямом эфире

    05.11.2024 в 12:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Амур — Авангард

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Амур и Авангард начнут матч в 12:00 в регулярном сезоне КХЛ, 05.11.2024.

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    Последний матч: «Авангард» — «Амур» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Амур» — «Авангард». Коэффициент ставки — 2.55.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Авангард»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Амур — Авангард.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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