Последний матч: «Металлург Мг» — «Адмирал» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Адмирал» — «Металлург Мг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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