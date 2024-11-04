КХЛ назвала лучших хоккеистов прошедшей недели

Голкипер московского «Динамо», защитник «Локомотива»и форвард «Адмирала»признаны лучшими игроками минувшей недели в КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Моторыгин впервые в карьере признан лучшим вратарем. Голкипер одержал две победы в двух матчах, всего отразив 56 из 57 бросков. Во встреча с «Амуром» (1:0) Максим сделал «сухарь».

Лучшим защитником в четвертый раз в карьере стал Гернат, набравший 5 (1+4) очков в трех матчах.

Форвард Родуолд заработал 5 (3+2) очков в трех играх. В матчах с «Салаватом Юлаевым» (4:2) и «Амуром» (5:0) хоккеист стал автором победных шайб.

Лучшим новичком во второй раз в карьере стал защитник «Лады» Магомед Шараканов. На его счету 3 (1+2) очка в двух матчах.