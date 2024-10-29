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    Торпедо — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    29.10.2024 в 19:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Торпедо — ЦСКА

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 29.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Торпедо — ЦСКА в регулярном сезоне КХЛ.

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    Последний матч: «ЦСКА» — «Торпедо» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «ЦСКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «ЦСКА»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Торпедо — ЦСКА.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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