начнут матч в 19:30 в КХЛ, 28.10.2024.

Последний матч: «Сибирь» — «СКА» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА» — «Сибирь». Коэффициент ставки — 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Сибирь»).

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