Последний матч: «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Тампа-Бэй»).
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