начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 27.10.2024.

Последний матч: «Анахайм» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Нью-Йорк Рейнджерс»).

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