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    Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.10.2024 в 02:00 начнется матч в НХЛ Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс

    Хоккей НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    Нью-Джерси и Нью-Йорк Айлендерс начнут матч в 02:00 в НХЛ, 26.10.2024.

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    Последний матч: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Нью-Джерси»).

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