ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука ВушковичЛука Вушкович: 17-летний «монстр» может стать новой звездой «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    Вашингтон — Филадельфия: смотреть онлайн в прямом эфире

    24.10.2024 в 02:30 начнется матч в НХЛ Вашингтон — Филадельфия

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Вашингтон и Филадельфия начнут матч в 02:30 в НХЛ, 24.10.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Филадельфия» — «Вашингтон» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вашингтон» — «Филадельфия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.19.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Филадельфия»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Филадельфия.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» продолжит победную поступь?
  • «Вашингтон» — «Филадельфия». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Сможет ли «Тоттенхэм» разгромить «АЗ Алкмар»?
  • «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Аякс» привезет три очка из Азербайджана?
  • «Карабах» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.61
  • Экспресс дня 24 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Карабах — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лион — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Фенербахче — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рома — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие