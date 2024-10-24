начнут матч в 17:00 в регулярном сезоне КХЛ, 24.10.2024.

Последний матч: «Торпедо» — «Салават Юлаев» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Торпедо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Салават Юлаев»).

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