начнут матч в 02:45 в регулярном сезоне НХЛ, 23.10.2024.

Последний матч: «Детройт» — «Нью-Йорк Айлендерс» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Детройт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Детройт»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк Айлендерс — Детройт.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600€ Новым игрокам