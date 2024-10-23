начнут матч в 02:15 в регулярном сезоне НХЛ, 23.10.2024.

Последний матч: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Монреаль»).

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