В 02:30 23.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Коламбус» — «Торонто» 6:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Торонто»).

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