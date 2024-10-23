В 04:15 23.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:1 (победит «Юта»).

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