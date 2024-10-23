В 01:30 23.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Флорида» — «Миннесота» 4:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Флорида» — «Миннесота» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Флорида»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Флорида — Миннесота.

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