В 01:00 23.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Филадельфия» — «Вашингтон» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Вашингтон»).

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