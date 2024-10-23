В 19:30 23.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Амур» — «ЦСКА» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА» — «Амур» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «ЦСКА»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Амур.

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