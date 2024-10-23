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    Авангард — Трактор: смотреть онлайн в прямом эфире

    23.10.2024 в 16:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Авангард — Трактор

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 16:30 23.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Авангард — Трактор в регулярном сезоне КХЛ.

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    Последний матч: «Трактор» — «Авангард» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Авангард» — «Трактор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Авангард — Трактор.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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