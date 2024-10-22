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    Салават Юлаев — Сочи: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.10.2024 в 17:00 начнется матч в КХЛ Салават Юлаев — Сочи

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 17:00 22.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Салават Юлаев — Сочи в КХЛ.

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    Последний матч: «Сочи» — «Салават Юлаев» 4:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сочи». Коэффициент ставки — 2.08.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Сочи»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Салават Юлаев — Сочи.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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