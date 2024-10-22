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    Нефтехимик — Торпедо: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.10.2024 в 19:30 начнется матч в КХЛ Нефтехимик — Торпедо

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 22.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Нефтехимик — Торпедо в КХЛ.

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    Последний матч: «Торпедо» — «Нефтехимик» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нефтехимик» — «Торпедо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нефтехимик — Торпедо.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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