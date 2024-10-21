ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вадим Гаранин«У нас нет авантюрного футбола». Вадим Гаранин — о важности психологии в спорте и нюансах работы в Первой лиге
    Все новости спорта

    Сан-Хосе — Колорадо: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.10.2024 в 03:00 начнется матч в НХЛ Сан-Хосе — Колорадо

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сан-Хосе и Колорадо начнут матч в 03:00 в НХЛ, 21.10.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Колорадо» — «Сан-Хосе» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Колорадо». Коэффициент ставки — 1.68.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Колорадо»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе — Колорадо.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды вновь поделят между собой очки?
  • «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • СКА на классе справится с «Витязем»
  • «Витязь» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Аутсайдер не сможет остановить «Торпедо»
  • «Тюмень» — «Торпедо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 21 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Витязь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тюмень — Торпедо Москва
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Валенсия — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Коболли — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Фучович — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие