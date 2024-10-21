Последний матч: «Колорадо» — «Сан-Хосе» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Колорадо». Коэффициент ставки — 1.68.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Колорадо»).
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